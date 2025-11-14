Duże osłabienie reprezentacji Włoch. Gwiazda nie zagra w turnieju
Lorenzo Musetti nie wystąpi w reprezentacji Włoch w fazie finałowej Pucharu Davisa - ogłosił w piątek tenisista po tym, jak odpadł z rywalizacji w turnieju ATP Finals w Turynie. Impreza z udziałem ośmiu drużyn, w której Italia broni tytułu, odbędzie się w dniach 18-23 listopada w Bolonii.
23-letni Musetti, zajmujący dziewiątą lokatę w światowym rankingu, jako powód wycofania podał względy zdrowotne i rodzinne. Decyzję ogłosił po porażce z Hiszpanem Carlosem Alcarazem w czwartkowym spotkaniu turnieju ATP Finals w Turynie. To druga przegrana Włocha w tych rozgrywkach, która spowodowała, że nie zdołał awansować do półfinału.
- Biorąc pod uwagę mój stan fizyczny i sytuację rodzinną, w porozumieniu z kapitanem Filippo Volandrim, zdecydowałem się nie uczestniczyć w finale Pucharu Davisa w Bolonii - powiedział Musetti. Wkrótce na świat ma przyjść jego drugie dziecko.
Jeszcze w październiku o wycofaniu z Pucharu Davisa poinformował drugi w światowym rankingu, lider włoskiej reprezentacji Jannik Sinner. On jako powód podał chęć odpoczynku po długim sezonie i skupienie się na przygotowaniach do wielkoszlemowego Australian Open, w którym w styczniu będzie bronił tytułu.
W składzie Italii pozostają Matteo Berrettini i Flavio Cobolli, a także debliści Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Miejsce Musettiego ma zająć Lorenzo Sonego.
Włosi, którzy walczą o trzeci triumf z rzędu, zmierzą się w ćwierćfinale z reprezentacją Austrii.