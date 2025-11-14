Duże osłabienie reprezentacji Włoch. Gwiazda nie zagra w turnieju

23-letni Musetti, zajmujący dziewiątą lokatę w światowym rankingu, jako powód wycofania podał względy zdrowotne i rodzinne. Decyzję ogłosił po porażce z Hiszpanem Carlosem Alcarazem w czwartkowym spotkaniu turnieju ATP Finals w Turynie. To druga przegrana Włocha w tych rozgrywkach, która spowodowała, że nie zdołał awansować do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek zaskoczyła przed BJKC! "Byłam w kawiarni z kotkami"

- Biorąc pod uwagę mój stan fizyczny i sytuację rodzinną, w porozumieniu z kapitanem Filippo Volandrim, zdecydowałem się nie uczestniczyć w finale Pucharu Davisa w Bolonii - powiedział Musetti. Wkrótce na świat ma przyjść jego drugie dziecko.

Jeszcze w październiku o wycofaniu z Pucharu Davisa poinformował drugi w światowym rankingu, lider włoskiej reprezentacji Jannik Sinner. On jako powód podał chęć odpoczynku po długim sezonie i skupienie się na przygotowaniach do wielkoszlemowego Australian Open, w którym w styczniu będzie bronił tytułu.

W składzie Italii pozostają Matteo Berrettini i Flavio Cobolli, a także debliści Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Miejsce Musettiego ma zająć Lorenzo Sonego.

Włosi, którzy walczą o trzeci triumf z rzędu, zmierzą się w ćwierćfinale z reprezentacją Austrii.