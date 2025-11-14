Kłopoty Ronaldo. Może nie zagrać na mundialu

W czwartkowym meczu eliminacji mistrzostw świata Irlandia sprawiła niemałą sensację pokonując Portugalię 2:0. Gole dla Irlandczyków strzelił Troy Parrott. Przez to drużyna Roberto Martineza nie jest jeszcze pewna awansu na mundial.

Oprócz samego wyniku wiele mówi się o czerwonej kartce dla Cristiano Ronaldo. 40-latek podczas walki o pozycję brutalnie uderzył łokciem jednego z rywali. Decyzja nie mogła być inna niż wykluczenie.

Przepisy są jednoznaczne. Jeśli zawodnik zostanie wykluczony za bezpośrednią czerwoną kartkę może otrzymać aż dwa mecze zawieszenia. To oznacza, że jeśli Portugalia awansuje bezpośrednio na mundial, 40-latek nie zagra w pierwszej kolejce mistrzostw świata.

Dla Ronaldo była to pierwsza czerwona kartka w narodowych barwach, a trzynasta w całej karierze.

JZ