Mecz Polska - Holandia przerwany. Dlaczego? Znamy powód

Mecz Polska - Holandia został przerwany przez sędziego kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy. Wszystko ze względu na fakt, że któryś z kibiców wrzucił na murawę racę - ta spadła tuż obok Kamila Grabary.

Polska - Holandia. Relacja na żywo

Sędzia natychmiast podjął decyzję o przerwaniu spotkania ze względu na bezpieczeństwo piłkarzy.

Mecz został przerwany przy wyniku 1:1. Rezultat przed przerwą otworzył Jakub Kamiński, natomiast już w drugiej połowie do remisu doprowadził Memphis Depay.

BS, Polsat Sport