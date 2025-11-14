Mecz Polska - Holandia przerwany. Dlaczego? Znamy powód
Mecz Polska - Holandia został przerwany w drugiej połowie. Znamy powód tej sytuacji.
Mecz Polska - Holandia został przerwany przez sędziego kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy. Wszystko ze względu na fakt, że któryś z kibiców wrzucił na murawę racę - ta spadła tuż obok Kamila Grabary.
Sędzia natychmiast podjął decyzję o przerwaniu spotkania ze względu na bezpieczeństwo piłkarzy.
Mecz został przerwany przy wyniku 1:1. Rezultat przed przerwą otworzył Jakub Kamiński, natomiast już w drugiej połowie do remisu doprowadził Memphis Depay.
