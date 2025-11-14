Mecz Polska - Holandia przerwany. Dlaczego? Znamy powód

Piłka nożna

Mecz Polska - Holandia został przerwany w drugiej połowie. Znamy powód tej sytuacji.

Piłkarze w czerwonych strojach na boisku, w tle kibice na trybunach.
fot. PAP
Mecz Polska - Holandia przerwany. Dlaczego? Znamy powód

Mecz Polska - Holandia został przerwany przez sędziego kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy. Wszystko ze względu na fakt, że któryś z kibiców wrzucił na murawę racę - ta spadła tuż obok Kamila Grabary.

 

Polska - Holandia. Relacja na żywo

 

Sędzia natychmiast podjął decyzję o przerwaniu spotkania ze względu na bezpieczeństwo piłkarzy. 

 

Mecz został przerwany przy wyniku 1:1. Rezultat przed przerwą otworzył Jakub Kamiński, natomiast już w drugiej połowie do remisu doprowadził Memphis Depay.

BS, Polsat Sport
