Proponowany skład na mecz Polska - Holandia. Jan Urban postawi na debiutanta?

Jak zawsze mecz kadry wzbudza ogromne emocje. Tym razem są one jeszcze większe ponieważ będzie do przedostatni mecz Polaków w fazie zasadniczej eliminacji mistrzostw świata. Dramaturgii całemu wydarzeniu dodaje fakt, że naprzeciwko Biało-Czerwonych staną Holendrzy, których nie pokonaliśmy od 1979 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna reprezentacja wywalczyła awans na MŚ 2026

Nic zatem dziwnego, że eksperci i kibice zastanawiają się, kto znajdzie się w wyjściowej 11, która pojawi się w piątkowy wieczór na murawie PGE Narodowego. Swój proponowany skład podał między innymi Roman Kołtoń, publikując wpis na koncie "Prawda Futbolu" w mediach społecznościowych.

Według eksperta Urban może sprawić sporą niespodziankę. Kołtoń w proponowanej 11 umieścił bowiem Filipa Rózgę, który nie ma na swoim koncie jeszcze ani jednego spotkania w seniorskiej kadrze. Poniżej prezentujemy cały skład zaproponowany przez dziennikarza "Prawdy Futbolu".

Proponowany skład Polski na mecz z Holandią wg Romana Kołtonia:

Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Filip Rózga, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

Warto przypomnieć, że piątkowy mecz nie będzie jedynym starciem Polaków podczas listopadowego zgrupowania. Podopieczni Urbana w przedostatnim miesiącu roku zagrają jeszcze jedno spotkanie, również w eliminacjach mistrzostw świata. Tym razem zmierzą się na wyjeździe z Maltą (17 listopada).

AA, Polsat Sport