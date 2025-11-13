Eliminacje MŚ 2026. Aktualne tabele grup - 13.11
Za nami kolejne mecze eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak obecnie prezentują się tabele grup.
Grupa A
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Niemcy 4 3 0 1 8-3 9
2. Słowacja 4 3 0 1 5-2 9
3. Irlandia Płn. 4 2 0 2 6-5 6
4. Luksemburg 4 0 0 4 1-10 0
Grupa B
1. Szwajcaria 4 3 1 0 9-0 10
2. Kosowo 4 2 1 1 3-4 7
3. Słowenia 4 0 3 1 2-5 3
4. Szwecja 4 0 1 3 2-7 1
Grupa C
1. Dania 4 3 1 0 12-1 10
2. Szkocja 4 3 1 0 7-2 10
3. Grecja 4 1 0 3 7-10 3
4. Białoruś 4 0 0 4 2-15 0
Grupa D
1. Francja 5 4 1 0 13-3 13 - awans
2. Islandia 5 2 1 2 13-9 7
3. Ukraina 5 2 1 2 8-11 7
4. Azerbejdżan 5 0 1 4 2-13 1
Grupa E
1. Hiszpania 4 4 0 0 15-0 12
2. Turcja 4 3 0 1 13-10 9
3. Gruzja 4 1 0 3 6-9 3
4. Bułgaria 4 0 0 4 1-16 0
Grupa F
1. Portugalia 5 3 1 1 11-6 10
2. Węgry 5 2 2 1 9-7 8
3. Irlandia 5 2 1 2 6-5 7
3. Armenia 5 1 0 4 2-10 3
Grupa G
1. Holandia 6 5 1 0 22-3 16
2. Polska 6 4 1 1 10-4 13
3. Finlandia 7 3 1 3 8-13 10
4. Litwa 7 0 3 4 6-11 3
5. Malta 6 0 2 4 1-16 2
Grupa H
1. Austria 6 5 0 1 19-3 15
2. Bośnia i Herc. 6 4 1 1 13-5 13
3. Rumunia 6 3 1 2 11-6 10
4. Cypr 7 2 2 3 11-9 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0
Grupa I
1. Norwegia 7 7 0 0 33-4 21
2. Włochy 7 6 0 1 20-8 18
3. Izrael 7 3 0 4 15-19 9
4. Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5. Mołdawia 7 0 1 6 4-28 1
Grupa J
1. Belgia 6 4 2 0 21-6 14
2. Macedonia Płn. 7 3 4 0 12-3 13
3. Walia 6 3 1 2 13-10 10
4. Kazachstan 7 2 1 4 8-12 7
5. Liechtenstein 6 0 0 6 0-23 0
Grupa K
1. Anglia 7 7 0 0 20-0 21 - awans
2. Albania 7 4 2 1 7-3 14
3. Serbia 7 3 1 3 7-9 10
4. Łotwa 7 1 2 4 4-13 5
5. Andora 8 0 1 7 3-16 1
Grupa L
1. Chorwacja 6 5 1 0 20-1 16
2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13
3. Wyspy Owcze 7 4 0 3 10-6 12
4. Czarnogóra 6 2 0 4 4-13 6
5. Gibraltar 6 0 0 6 2-20 0