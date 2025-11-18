KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 już w piątek w Radomiu

Na fightcard piątkowej gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 składa się aż 12 pojedynków – 11 w formule MMA oraz 1 na zasadach K1.

W akcji zobaczymy legendy polskiego sportu - jak mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki, mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki, a także pełne spektrum talentów Babilonu: od niepokonanych prospektów jak Ero Rushanyan, oficjalny pretendent do mistrzowskiego pasa w wadze średniej Szymon Herrmann albo Mateusz Wieczorek czy Hubert Iracki; przez będących na fali wznoszącej fighterów jak Adrian „Pitbull” Wieliczko czy Kamil Mękal - aż po świetnie znanych weteranów sceny MMA jak Marcin „Bane” Łazarz, Szymon Rakowicz czy Mateusz Głuch.

WALKI ZAWODOWE:

12) MMA / 93 kg / 5 x 5 min – Marcin „Bane” Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)

11) MMA / 93 kg / 3 x 5 min – Krzysztof Głowacki (1-1) vs Jordan „The Sandman” Nandor (1-1)

10) MMA / 84 kg / 3 x 5 min – Szymon Herrmann (5-0) vs Arturs Ozolins (8-5)

9) MMA / 66 kg / 3 x 5 min – Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian „Pitbull” Wieliczko (6-2)

8) MMA / 77 kg / 3 x 5 min – Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)

7) MMA / 66 kg / 3 x 5 min – Ero Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-1)

6) MMA / 84 kg / 3 x 5 min – Kamil Mękal (3-3) vs Konstanty „Kostek” Ruśniak (1-0)

5) MMA / 70 kg / 3 x 5 min – Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej „Bucketboy” Skowyra (4-3)

4) K1 87 kg / 3 x 3 min – Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)

WALKI SEMI-PRO:

3) MMA/ 66 kg / 3 x 3 min – Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki

2) MMA / 70 kg / 3 x 3 min – Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz

1) MMA / 77 kg / 3 x 3 min – Bartosz Wieczorek vs Krzysztof Śmigacz

Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18.30 w Polsacie Sport Fight. Od 20.00 również w Super Polsacie. Cała gala również na Polsat Box Go.

Trailer gali Babilon MMA 55:

Informacja prasowa