Wiemy, gdzie odbędą się baraże MŚ 2026!

W turnieju weźmie udział sześć drużyn, walczących o dwa miejsca w MŚ: Irak, Demokratyczna Republika Konga, Jamajka, Surinam, Boliwia i Nowa Kaledonia. Rywalizacja odbędzie się w dniach 23-31 marca.

W tym samym terminie zaplanowano również dwustopniowe baraże w Europie, z udziałem 16 drużyn, w tym Polski. Stawką będą cztery przepustki do mundialu.

Losowanie par zarówno turnieju międzykontynentalnego, jak i baraży w Europie odbędzie się w czwartek w Zurychu.

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku, m.in. w Guadalajarze i Monterrey.

BS, PAP