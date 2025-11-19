Wiemy, gdzie odbędą się baraże MŚ 2026!

Piłka nożna

Meksykańskie miasta Guadalajara i Monterrey będą gospodarzami międzykontynentalnego turnieju barażowego o awans do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej - ogłosiła w środę FIFA.

Dwie osoby niosą baner z napisem "QUALIFIED" i logiem "WORLD CUP 2026"
fot. PAP
Drużyny walczą o awans na Mistrzostwa Świata 2026

W turnieju weźmie udział sześć drużyn, walczących o dwa miejsca w MŚ: Irak, Demokratyczna Republika Konga, Jamajka, Surinam, Boliwia i Nowa Kaledonia. Rywalizacja odbędzie się w dniach 23-31 marca.

 

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

 

W tym samym terminie zaplanowano również dwustopniowe baraże w Europie, z udziałem 16 drużyn, w tym Polski. Stawką będą cztery przepustki do mundialu.

 

Losowanie par zarówno turnieju międzykontynentalnego, jak i baraży w Europie odbędzie się w czwartek w Zurychu.

 

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku, m.in. w Guadalajarze i Monterrey. 

BS, PAP
