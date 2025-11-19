PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo

Resovia kroczy w obecnych rozgrywkach od zwycięstwa do zwycięstwa. Jako jedyny zespół PlusLigi nie przegrała do tej pory ani jednego spotkania. W swoim ostatnim meczu zespół trenera Massimo Bottiego pokonał na wyjeździe mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin 3:2.

Kędzierzynianie zaczęli nową ligową kampanię od trzech przegranych, ale swoje ostatnie dwa spotkania już wygrali - najpierw okazali się lepsi od JSW Jastrzębskiego Węgla (3:0), potem od Barkomu Każany Lwów (3:2).

Faworytem starcie ekip prowadzonych przez dwóch włoskich trenerów - Bottiego (Resovia) i Andreę Gianiego (ZAKSA) - jest doskonale dysponowana drużyna gospodarzy, ale ZAKSĘ bez wątpienia stać na sprawienie niespodzianki.

Czy Resovia podtrzyma świetną passę i odniesie szóste zwycięstwo w sezonie? Czy jednak to ZAKSA po raz trzeci będzie cieszyć się z wygranej?

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

GW, Polsat Sport