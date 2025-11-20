"Nafciarze" mają bogatą historię rywalizacji z GOG Gudme w Lidze Mistrzów i Lidze Europejskiej.

Tak się układało, że zwykle drużyny wygrywały spotkania u siebie. Ten "zwyczaj" został przerwany w sezonie 2023/24 LM, kiedy to GOG wywalczył komplet punktów w Orlen Arenie (30:26), a pojedynek wyjazdowy zakończył się remisem 32:32. W poprzednim sezonie drużyny nie grały ze sobą.

GOG to jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych duńskich klubów, mający na swoim koncie 10 tytułów mistrzowskich i 12 krajowych pucharów. W składzie aktualnych wicemistrzów Danii występują m.in. młody Oli Mittun, doświadczony Henrik Jakobsen oraz kluczowy rozgrywający Nicolai Pedersen. Drużynę prowadzi Kasper Christensen.

W europejskich pucharach GOG występuje już 12. sezon. Dwukrotnie awansowali do fazy Last 16 (2004/05 i 2008/09), a w sezonie 2022/23 wywalczyli historyczny awans do ćwierćfinału, w którym zostali wyeliminowani przez Orlen Wisłę.

W obecnej edycji Ligi Mistrzów, po siedmiu kolejkach duński zespół zajmuje szóste miejsce w grupie B. GOG zaliczył trzy zwycięstwa - z HC Eurofarm Pelister (31:28), HC Zagreb (36:31) i Paris Saint-Germain Handball (36:34) oraz cztery porażki - z Barceloną (32:37), OTP Bank–PICK Szeged (31:36), SC Magdeburg (30:39) i Paris Saint-Germain (29:31). Najskuteczniejszym zawodnikiem GOG pozostaje rozgrywający Hjalte Lykke, zdobywca 35 bramek.

Trener Xavi Sabate prowadził drużynę Orlen Wisły we wszystkich ośmiu meczach w europejskich pucharach.

- To spotkanie ma ogromne znaczenie dla obu drużyn. GOG dysponuje wieloma znakomitymi zawodnikami. My jednak, mając pełną świadomość klasy rywala, przystępujemy do tego starcia z wielką ambicją i wiarą we własne możliwości. Skupiamy się wyłącznie na naszej grze, na realizacji założeń taktycznych i oczywiście na osiągnięciu zwycięstwa - powiedział szkoleniowiec przed wylotem do Danii.

Orlen Wisła w tym sezonie, zupełnie inaczej niż w poprzednich, dobrze radzi sobie w Lidze Mistrzów. Zaliczyła znakomity początek rozgrywek, od drugiej serii zajmując miejsce na podium w grupie B. "Nafciarze" w tej części rozgrywek zaliczyli cztery zwycięstwa i trzy porażki: jedną z najlepszą drużyną grupy SC Magdeburg, mającą komplet zwycięstw, i dwie z Barceloną.

Relacja live i wynik na żywo meczu GOG Handbold - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

PAP