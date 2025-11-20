Tauron Liga: ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno. Wynik na żywo

ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno to mecz w ramach 7. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno to mecz drużyn z dołu tabeli. Gospodynie przegrały wszystkie sześć meczów w tym sezonie i zajmują ostatnie miejsce. 

 

Niewiele lepiej radzi sobie zespół z Mogilna. Wygrał on tylko jedno spotkanie  - w poprzedniej serii gier przeciwko radomiankom. To pozwoliło im odskoczyć nieco od dna tabeli. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

