ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno to mecz drużyn z dołu tabeli. Gospodynie przegrały wszystkie sześć meczów w tym sezonie i zajmują ostatnie miejsce.

Niewiele lepiej radzi sobie zespół z Mogilna. Wygrał on tylko jedno spotkanie - w poprzedniej serii gier przeciwko radomiankom. To pozwoliło im odskoczyć nieco od dna tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.