3:0 w pierwszym meczu! Siatkarze reprezentacji Polski efektownie rozpoczęli mistrzostwa

Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) siatkarzy są rozgrywane w dniach 20–23 listopada w łotewskim Dyneburgu. Polska rywalizuje w grupie A z Gruzją i Łotwą. W grupie B grają Azerbejdżan, Estonia oraz Ukraina. Zwycięzcy obu grup zmierzą się w wielkim finale, a triumfator turnieju awansuje na mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. Gospodarzem imprezy zaplanowanej na 2026 rok będą Włochy.

Zobacz także: Wlazły w kadrze! Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do startu w mistrzostwach

Pierwsze spotkanie turnieju EEVZA nie było dla reprezentacji Polski trudną przeprawą. Podopieczni trenera Jacka Nawrockiego w każdym z setów dość szybko wypracowywali sobie solidną zaliczkę, a później jeszcze ją powiększali, kontrolując sytuację na boisku. Rywale nie mieli argumentów, by się im przeciwstawić, w efekcie każdy z setów rozstrzygał się przy ponad dziesięciopunktowej przewadze Polaków.

Najwięcej punktów wywalczył dla Polski atakujący Kuba Shittu (10), a dla Gruzji - Tsotne Kvaratskhelia (10). Polacy byli skuteczniejsi od rywali w ataku (58%-30%), lepiej punktowali zagrywką (9–2) i blokiem (7–3). Trener Nawrocki na przestrzeni meczu wprowadził sporo zmian i dał zagrać każdemu z czternastu zawodników powołanych na turniej.

Polska – Gruzja 3:0 (25:13, 25:12, 25:13)