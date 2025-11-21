Na Sycylii start w obronie tytułów

Zgrupowanie pod Tatrami



Od ubiegłego tygodnia COS Zakopane gościło zawodniczki i zawodników Kadry Narodowej PZŻ. Tegoroczne zgrupowanie podzielono na dwie części – pierwsze dni przeznaczone były na pracę i szkolenia w gronie sztabu trenerskiego, natomiast od kolejnych dołączyli żeglarze. Wspólne treningi w górach, testy motoryczne, specjalistyczne warsztaty oraz panele dyskusyjne miały na celu przygotowanie kadrę do nadchodzącego sezonu, który otwiera drogę do igrzysk w Los Angeles 2028 i Brisbane 2032.

Szczególne emocje wzbudziły zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy prowadzone przez WOPR, podczas których zawodnicy pracowali na realistycznych manekinach i uczyli się m.in. tamowania krwotoków. Z kolei Akademia Rozwoju Zawodnika zadbała o szkolenia i warsztaty z psychologii sportu, dietetyki, komunikacji i przepisów regatowych.

Zgrupowanie rozpoczęło się od uhonorowania medalistek mistrzostw świata i Europy 2025 - Aleksandry Melzackiej i Sandry Jankowiak (49erFX) oraz Agaty Barwińskiej (ILCA 6) i ich trenerów: Krzysztofa Kierkowskiego oraz Zdzisława Staniula. Był to symboliczny akcent mający na celu docenienie osiągniętych sukcesów, jak również pokazanie młodszym zawodniczkom i zawodnikom, że warto sięgać po najwyższe laury.



- Każdy kto jedzie na igrzyska olimpijskie jedzie po to, by zdobyć medal. Chciałbym, żeby każdy zakodował to sobie mocno w głowie - motywował Prezes Tomasz Holc podczas spotkania rozpoczynającego zgrupowanie. Prezes PZŻ uczestniczył intensywnie we wszystkich zajęciach podczas kilku dni zgrupowania, angażując się w poznanie żeglarskiej młodzieży, wychodząc z grupą w góry, czy obserwując przeprowadzane badania specjalistyczne.

- To zgrupowanie miało szczególny charakter - otwiera nowy sezon przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Wspólnie zaktualizowaliśmy cele, przeprowadziliśmy specjalistyczne szkolenia i zadbaliśmy o integrację zespołu - podkreśla Piotr Myszka, Trener Główny Kadry Narodowej PZŻ.

Tymczasem na Sycylii startują Mistrzostwa Europy iQFOiL

Już od tego weekendu do 29 listopada we włoskiej miejscowości Sferracavallo odbywać się będą Mistrzostwa Europy w klasie iQFOiL. Pierwsze wyścigi zaplanowano na 24 listopada. To jedno z ostatnich mistrzowskich wydarzeń tego sezonu, gromadzące 144 zawodniczek i zawodników z 36 krajów. Wśród nich znalazło się 15 reprezentantów Polski.

W biało-czerwonych barwach popłynie m.in. ubiegłoroczny mistrz Europy Paweł Tarnowski oraz brązowa medalistka mistrzostw Europy Anastasiya Valkevich, dla której będzie to drugi start w mistrzowskiej imprezie z polskim paszportem, po otrzymaniu go wiosną. Oboje reprezentują Sopocki Klub Żeglarski.

- Czuję się dobrze przygotowany i podchodzę do tych regat spokojnie - to mój rozgrzewkowy rok po olimpijskim. Oczywiście marzy mi się obrona tytułu, więc dam z siebie wszystko. Czy wystarczy na medal? Przekonamy się w najbliższych dniach - mówi Paweł Tarnowski.

Dwa fronty, jeden cel

Choć kadra podzielona została na dwa różne miejsca Europy - Zakopane i Sycylię – cel pozostaje wspólny: budowanie formy, rozwój sportowy i walka o najwyższe lokaty na arenie międzynarodowej. Zgrupowanie w górach oraz start w ME iQFOiL symbolicznie zamykają sezon 2025 i otwierają drogę do kolejnych wyzwań nadchodzącego roku.

