Obrońcy tytułu w finale! Szalony tie-break
Broniący trofeum tenisiści Włoch pokonali Belgię 2:0 i awansowali do finału rozgrywek o Puchar Davisa. W sobotę w drugim półfinale Hiszpania zmierzy się z Niemcami. Finałowy turniej odbywa się w Bolonii.
Z występu w reprezentacji Italii jeszcze przed rozpoczęciem turnieju wycofało się dwóch najwyżej notowanych zawodników - wicelider światowego rankingu Jannik Sinner oraz ósmy na liście ATP Lorenzo Musetti.
Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska. Słynna tenisistka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)
Nieobecność liderów nie przeszkodziła Włochom w awansie do finału. Matteo Berrettini (56. ATP) i Flavio Cobolli (22.) pokonali - odpowiednio - Raphaela Collignona (86.) i Zizou Bergsa (43.).
Drugi z pojedynków był niezwykle zacięty. W tie-breaku trzeciego seta Cobolli obronił... siedem meczboli, a sam wykorzystał dopiero siódmą piłkę meczową (dwie zmarnował w 10. gemie, a cztery w tie-breaku).
W tej sytuacji odwołano grę podwójną.
Włosi trzykrotnie triumfowali w Pucharze Davisa - w 1976, 2023 i 2024 roku.
Wynik półfinału:
Włochy - Belgia 2:0
Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4
Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (17-15).