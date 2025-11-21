Obrońcy tytułu w finale! Szalony tie-break

Broniący trofeum tenisiści Włoch pokonali Belgię 2:0 i awansowali do finału rozgrywek o Puchar Davisa. W sobotę w drugim półfinale Hiszpania zmierzy się z Niemcami. Finałowy turniej odbywa się w Bolonii.

Drużyna tenisowa Włoch świętuje zwycięstwo w meczu, gracze w koszulkach z napisem "ITALIA" cieszą się z awansu do finału.
fot. PAP
Włosi świętują awans do finału Pucharu Davisa po zwycięstwie nad Belgią

Z występu w reprezentacji Italii jeszcze przed rozpoczęciem turnieju wycofało się dwóch najwyżej notowanych zawodników - wicelider światowego rankingu Jannik Sinner oraz ósmy na liście ATP Lorenzo Musetti.

 

Nieobecność liderów nie przeszkodziła Włochom w awansie do finału. Matteo Berrettini (56. ATP) i Flavio Cobolli (22.) pokonali - odpowiednio - Raphaela Collignona (86.) i Zizou Bergsa (43.).

 

Drugi z pojedynków był niezwykle zacięty. W tie-breaku trzeciego seta Cobolli obronił... siedem meczboli, a sam wykorzystał dopiero siódmą piłkę meczową (dwie zmarnował w 10. gemie, a cztery w tie-breaku).

 

W tej sytuacji odwołano grę podwójną.

 

Włosi trzykrotnie triumfowali w Pucharze Davisa - w 1976, 2023 i 2024 roku.

 

Wynik półfinału:

Włochy - Belgia 2:0

 

Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4
Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (17-15).

BS, PAP
