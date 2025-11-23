UK Championship: Michał Szubarczyk - Jordan Brown. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Szubarczyka w eliminacjach prestiżowego snookerowego turnieju UK Championship. W poprzedniej rundzie 14-letni Polak odniósł najcenniejsze zwycięstwo w karierze - jego rywalem był legendarny Jimmy White. Szubarczyk pewnie triumfował 6:2 i wywalczył awans do kolejnej rundy kwalifikacji.

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

Tym razem przed Polakiem znacznie trudniejsze zadanie. Brown osiąga w ostatnich latach niezłe wyniki, a w 2021 roku zawodnik z Irlandii Północnej zanotował największy sukces w zawodowej karierze, sensacyjnie triumfując w turnieju Welsh Open. Wówczas w finale pokonał samego Ronniego O'Sullivana.

Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Jordan Brown w poniedziałek na Polsatsport.pl.