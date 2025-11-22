14-letni Polak rozbił legendę! Wielki sukces młodego zawodnika

Pierwszym rywalem Szubarczyka w eliminacjach był legendarny Jimmy White. Anglik to jeden z najlepszych i najbardziej popularnych snookerzystów w historii dyscypliny. Dość powiedzieć, że jest sześciokrotnym... wicemistrzem świata. W 1992 roku triumfował w UK Championship.

Choć od wielu lat nie osiąga już większych sukcesów, nadal rywalizuje w gronie zawodowców, głównie dzięki specjalnej karcie, którą za zasługi dla dyscypliny otrzymuje od światowych władz.

White jest aktualnie najstarszym zawodowcem w tourze. Tym samym w sobotę najmłodszy w historii zawodowiec, 14-letni Szubarczyk zmierzył się z największym weteranem, 63-letnim Anglikiem.

Górą okazał się Szubarczyk. White tylko na początku nawiązał walkę z Polakiem, kiedy było 1:1. Później 14-latek na dobre doszedł do głosu i pewnie pokonał Anglika, triumfując 6:2.

Jego kolejnym rywalem w eliminacjach będzie Jordan Brown, sensacyjny triumfator Welsh Open z 2021 roku.

Michał Szubarczyk - Jimmy White 6:2