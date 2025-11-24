WTA 125 w Buenos Aires: Maja Chwalińska - Jessica Pieri. Relacja live i wynik na żywo
Maja Chwalińska - Jessica Pieri to mecz w ramach turnieju WTA 125 w Buenos Aires. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Jessica Pieri na Polsatsport.pl.
Maja Chwalińska kontynuuje zmagania w Ameryce Południowej. Najpierw Polka wystąpiła na turnieju w Colinie w Chile, a teraz jest już w Argentynie.
Jej pierwszą rywalką w Buenos Aires jest Jessica Pieri. To 28-letnia Włoszka. Obecnie sklasyfikowana jest na 232. miejscu w rankingu WTA.
Obie zawodniczki nie spotkały się jeszcze w oficjalnych meczach.
