Maja Chwalińska kontynuuje zmagania w Ameryce Południowej. Najpierw Polka wystąpiła na turnieju w Colinie w Chile, a teraz jest już w Argentynie.

Jej pierwszą rywalką w Buenos Aires jest Jessica Pieri. To 28-letnia Włoszka. Obecnie sklasyfikowana jest na 232. miejscu w rankingu WTA.

Obie zawodniczki nie spotkały się jeszcze w oficjalnych meczach.

