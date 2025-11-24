WTA 125 w Buenos Aires: Maja Chwalińska - Jessica Pieri. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńTenis

Maja Chwalińska - Jessica Pieri to mecz w ramach turnieju WTA 125 w Buenos Aires. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Jessica Pieri na Polsatsport.pl.

Maja Chwalińska kontynuuje zmagania w Ameryce Południowej. Najpierw Polka wystąpiła na turnieju w Colinie w Chile, a teraz jest już w Argentynie. 

 

Jej pierwszą rywalką w Buenos Aires jest Jessica Pieri. To 28-letnia Włoszka. Obecnie sklasyfikowana jest na 232. miejscu w rankingu WTA. 

 

Obie zawodniczki nie spotkały się jeszcze w oficjalnych meczach. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Jessica Pieri na Polsatsport.pl.

