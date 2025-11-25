Krzysztof Chmielewski w świetnej formie. Bohater z Singapuru powalczy o medal mistrzostw Europy

Chmielewski był autorem jedynego polskiego medalu podczas czempionatu globu, który odbył się na przełomie lipca i sierpnia w Singapurze. Efektowny występ w swojej koronnej konkurencji okrasił nowym rekordem Polski, wymazując z historycznych tabel osiągnięcie Pawła Korzeniowskiego z 2009 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Ksawery Masiuk: Chcę podtrzymać passę na ME

– Był lekki stresik, ale byłem podekscytowany i chciałem popłynąć jak najszybciej. Rozkład tempa był taki sam jak w eliminacjach, też płynąłem na piątym torze i cieszyłem się na ten wyścig. Przyjechałem tutaj przygotowany. Cieszę się, że pobiłem rekord Polski, zdobyłem medal i cieszę się, że jestem w stanie pływać w światowym topie – mówił po finale.

Był wtedy najlepszym zawodnikiem z Europy – jednym z zaledwie trzech, którzy dostali się do najlepszej ósemki. Razem z nim rywalizowali jeszcze Włosi: Alberto Razzetti i Federico Burdisso. Obaj pojawią się również w Lublinie i mogą być jednymi z najgroźniejszych rywali zawodnika Muszelki Warszawa, który na co dzień studiuje w Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy Chmielewskiego z tegorocznego lata (w czerwcu został też młodzieżowym mistrzem Europy) zostały zauważone i docenione przez kapitułę 91. Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski 2025 roku. Drugi raz w karierze znalazł się w gronie 25 nominowanych. Zawody w Lublinie będą dla niego świetną okazją, by przypomnieć o sobie kibicom.

Do startu w mistrzostwach Europy, Chmielewski szykuje się wspólnie z bratem bliźniakiem Michałem na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Uczą się tam i trenują już od 2023 roku. W ostatnich dniach obaj udowodnili, że ich forma idzie w górę. Podczas zawodów Texas Hall of Fame Invitational pokazali się z bardzo dobrej strony.

W Austin Krzysztof wygrał rywalizację na 200 jardów stylem motylkowym i zanotował swój najlepszy czas w sezonie. Z kolei Michał był w tej konkurencji czwarty, ale ustanowił rekord życiowy. Mało tego, z najlepszych wyników w karierze cieszył się też na trzech innych dystansach – w tym na 100 jardów stylem motylkowym, stając na najwyższym stopniu podium. To obiecujący prognostyk przed występami bliźniaków w Lublinie.

Razem z nimi do Polski przyleci jeszcze Justina Kozan. To nowa twarz w kadrze. Zawodniczka urodzona w USA, która również studiuje na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, zadebiutowała w biało-czerwonych barwach na wspomnianych wcześniej młodzieżowych mistrzostwach Europy. Od razu stała się ważnym ogniwem całej drużyny. W Samorinie sięgnęła po złoto na 400 m stylem zmiennym i brąz na 200 m stylem dowolnym.

W mistrzostwach Europy zaprezentuje się 26-osobowa reprezentacja Polski. Krzysztof Chmielewski wystąpi nie tylko na dystansie 200 m stylem motylkowym (eliminacje i półfinały – 6 grudnia, finał – 7 grudnia), ale też na 200 i 400 m stylem dowolnym. W jego sukcesy wierzy między innymi trener główny naszej kadry narodowej, Bartosz Kizierowski, który uważa zawodnika Muszelki Warszawa za jedną z najważniejszych postaci w całej drużynie.

- Mamy liderów, czyli zawodników, którzy byli finalistami MŚ na długim basenie w Singapurze. Wiadomo, że Kamil Sieradzki, Katarzyna Wasick, Krzysztof Chmielewski, Ksawery Masiuk czy sztafety są największymi kandydatami do wysokich miejsc – stwierdził szkoleniowiec, który przebywa aktualnie z częścią reprezentacji na zgrupowaniu w Poznaniu.

Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 2-7 grudnia. Polska będzie gospodarzem tak dużej imprezy pływackiej dopiero drugi raz w historii. Poprzedni czempionat na 25-metrowej pływalni odbył się w naszym kraju 14 lat temu w Szczecinie.

Informacja prasowa