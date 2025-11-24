Adela Piskorska na ME wystartuje w swojej domowej pływalni. "To nie zdarza się często"

22-letnia zawodniczka jest już doświadczoną pływaczką. Wystarczy wspomnieć, że jest ubiegłoroczną podwójną mistrzynią Europy na długim basenie (100 m stylem grzbietowym i sztafeta 4x100 m stylem zmiennym) i brązową medalistką na 50 stylem grzbietowym, a także trzykrotną medalistką uniwersjady w Chengdu. Do tego dochodzą dziesiątki medali z imprez krajowych, a także rekord Polski na 200 m stylem grzbietowym na krótkim basenie (2:04.64). Piskorska startowała też w igrzyskach olimpijskich, na mistrzostwach świata, a mimo to… nigdy nie miała okazji wziąć udziału w ME na 25-metrowej pływalni!

ZOBACZ TAKŻE: Co za forma Żurka! Kolejny rekord Polski (WIDEO)



– Dlatego mistrzostwa Europy w Lublinie będą dla mnie szczególne i mam nadzieję, że pokażę się z jak najlepszej strony – mówi zawodniczka.



Debiut w ME na krótkim basenie nie będzie dla Piskorskiej jedyną dodatkową motywacją. Reprezentantka Polski wystąpi na swojej domowej pływalni. To właśnie w tym obiekcie Piskorska trenuje na co dzień.



– Rzadko się zdarza, że ktoś ma okazję startować u siebie, a dla mnie to będzie wyjątkowa sprawa – mówi Piskorska. – Sam fakt, że tak duża impreza jest w Polsce, to świetna okazja do dobrego startu, a jeszcze w swojej pływalni? To zdarza się chyba raz na milion! – śmieje się zawodniczka.



Zanim jednak nasza kadra przeniesie się do Lublina na ostatnie treningi i same starty, na razie Biało-Czerwoni trenują w Poznaniu. To tam od 17 listopada trwa ostatnie zgrupowanie naszej kadry przed mistrzostwami Europy.



– To dla mnie na tyle komfortowa sytuacja, że skoro basen w Lublinie teraz jest przygotowywany do mistrzostw, to w Poznaniu mam możliwość swobodnych przygotowań – mówi Piskorska. – Warunki basenowe, hotelowe czy jedzenie mamy na naprawdę wysokim poziomie. Obiekty umożliwiają nam dostęp do wszystkiego, co potrzebujemy, więc pozostaje nam tylko szlifować formę przed Lublinem.



A jak aktualnie czuje się reprezentantka Polski?



– Mam nadzieję, że ta forma jest. Miałam trochę przygód w ostatnich startach, ale teraz już powinno być coraz lepiej. W mistrzostwach Europy już pierwszego dnia mam start na 200 m stylem grzbietowym, więc to mój główny dystans. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze i będę się z dnia na dzień rozkręcać. Oby teraz obyło się bez kontuzji i innych przygód. Tego sobie wszyscy życzymy – mówi Piskorska.



Nasza pływaczka będzie mogła też liczyć na wyjątkowy doping, bowiem na trybunach nie zabraknie zarówno jej rodziny, jak i przyjaciół i znajomych z klubu czy uczelni.



– Bardzo się cieszę, że wszyscy będą mieli okazję zobaczyć mnie na zawodach takiej rangi i jestem przekonana, że będę czuła to wsparcie z trybun – zaznacza Piskorska.



Na koniec pytamy zawodniczkę, co robiła w momencie, gdy w Polsce odbywały się poprzednie mistrzostwa Europy na krótkim basenie.



– Skoro to był 2011 rok, to ja miałam zaledwie osiem lat! – uśmiecha się zawodniczka. – Chyba dopiero zaczynałam pływać w klubie… A może trenowałam już jakiś rok? – zastanawia się Piskorska. – Jeśli już uprawiałam pływanie, to ścigałam się na 25 metrów różnymi stylami podczas zawodów w szkole podstawowej. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że w Polsce odbywa się taka duża impreza. A potem moje sportowe marzenia się rozwijały, marzyłam, żeby ścigać się na takich zawodach z najlepszymi a teraz… się to spełnia!

Informacja prasowa