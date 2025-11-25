Polacy z kwalifikacjami! Komplet Biało-Czerwonych

Sześciu Polaków w komplecie: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła zakwalifikowało się do startu w pierwszej serii wtorkowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Falun. Kwalifikacje wygrał Austriak Daniel Tschofenig uzyskując 91,5 m.

Komplet Polaków z kwalifikacją do konkursu w Falun

Podium kwalifikacji na normalnej skoczki (HS95) było w pełni austriackie. Drugi był Stefan Kraft - 89,5 m, a trzeci Stephan Embacher - 91,5 m.

 

Z Biało-Czerwonych najlepiej wypadł Tomasiak, który po skoku na odległość 90,5 m zajął 10. miejsce. Stoch, lądując na 92 m był 14. Kubacki uzyskał 89 m i był 24., Wąsek 88 m (29. lokata), Zniszczoł - 87 m (40.) i Żyła - 86,5 m (44.).

 

W kwalifikacjach wystąpiło 67 skoczków.

 

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godz. 15.10.

