Puchar Świata po latach powraca do Szwecji. Skoczkowie powalczą w Falun

Zimowe

We wtorek odbędzie się pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Falun. W Szwecji wystartuje sześciu Biało-Czerwonych: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Skład reprezentacji Polski jest identyczny jak w miniony weekend w Lillehammer, gdzie zainaugurowano sezon 2025/26.

Skoczek narciarski w locie na tle zaśnieżonego krajobrazu.
fot, PAP
Puchar Świata w skokach narciarskich powraca do Falun po latach

Kwalifikacje na normalnej skoczni (HS95) rozpoczną się o godz. 11, a konkurs o 15.10. W środę skoczkowie będą rywalizować na dużym obiekcie (HS132), a godziny rozpoczęcia kwalifikacji i konkursu będą takie same.

Szwedzki przystanek powraca do cyklu PŚ po dłuższej przerwie. Po raz ostatni walczono tam o punkty w lutym 2014 roku. Rekordzistą obu obiektów jest od lutego 2015 roku Niemiec Severin Freund - 97 m oraz 133,5 m. W 2027 roku Falun gościć będzie jednak mistrzostwa globu w narciarstwie klasycznym i zawody Pucharu Świata są jednym z organizacyjnych sprawdzianów.

 

W 2001 roku konkurs PŚ w Falun wygrał obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

 

W niedzielę w Lillehammer najlepszy z Polaków okazał się Stoch, który zajął 12. miejsce. Do finałowej serii awansowało jeszcze dwóch biało-czerwonych - Kubacki był 20., a Tomasiak - 22. Konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który jest liderem klasyfikacji generalnej.

ST, PAP
ALEKSANDER ZNISZCZOŁDAWID KUBACKIKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHPAWEŁ WĄSEKPIOTR ŻYŁAPUCHAR ŚWIATASKOKISKOKI NARCIARKSIEZIMOWE
