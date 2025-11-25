Puchar Świata po latach powraca do Szwecji. Skoczkowie powalczą w Falun

Kwalifikacje na normalnej skoczni (HS95) rozpoczną się o godz. 11, a konkurs o 15.10. W środę skoczkowie będą rywalizować na dużym obiekcie (HS132), a godziny rozpoczęcia kwalifikacji i konkursu będą takie same.





Szwedzki przystanek powraca do cyklu PŚ po dłuższej przerwie. Po raz ostatni walczono tam o punkty w lutym 2014 roku. Rekordzistą obu obiektów jest od lutego 2015 roku Niemiec Severin Freund - 97 m oraz 133,5 m. W 2027 roku Falun gościć będzie jednak mistrzostwa globu w narciarstwie klasycznym i zawody Pucharu Świata są jednym z organizacyjnych sprawdzianów.

W 2001 roku konkurs PŚ w Falun wygrał obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

W niedzielę w Lillehammer najlepszy z Polaków okazał się Stoch, który zajął 12. miejsce. Do finałowej serii awansowało jeszcze dwóch biało-czerwonych - Kubacki był 20., a Tomasiak - 22. Konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który jest liderem klasyfikacji generalnej.

ST, PAP