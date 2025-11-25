Tomasiak blisko czołowej dziesiątki. Zwycięstwo Krafta

Kraft skoczył 97,5 i 96,5 m. Drugi był Słoweniec Anze Lanisek - 96 i 99 m, a trzeci Niemiec Philipp Raimund - 94,5 i 99,5 m. Drugim skokiem ustanowił rekord obiektu.

Liderem PŚ po konkursie w Falun został Kraft.

Tomasiak po pierwszej serii był ósmy po lądowaniu na 93 m. Stoch osiągnął 93,5 m i był sklasyfikowany na 12. pozycji, a Wąsek wylądował na 88,5 m i był 27.

Awansu nie wywalczyli: Aleksander Zniszczoł, lądując na 89,5 m (31.), Dawid Kubacki - 88,5 m (33.) i Piotr Żyła - 88,0 m (35.).

W drugiej serii Tomasiak osiągnął 93 m i był po swojej próbie piąty, Stoch miał także 93 m i plasował się na czwartej pozycji. Wąsek w finale wylądował na 90 m.