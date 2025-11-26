Dramat Krafta w drugiej serii konkursu PŚ! Tomasiak ponownie najlepszym z Polaków

Tomasiak skoczył 121 m i 124,5 m, zdobywając 234,3 pkt. Tuż za nim po skokach na 122,5 m i 125,5 m uplasował się Stoch. Kubacki uzyskał 119 m i 120,5 m, a Żyła - 119 m i 121,5 m. Wąsek uplasował się na pechowej 31. pozycji i nie awansował do finału. W pierwszej serii osiągnął 118,5 m. W kwalifikacjach odpadł Aleksander Zniszczoł.

Na półmetku liderem był Stefan Kraft, który skoczył 133 m, ale w drugiej serii wylądował 14 metrów bliżej i spadł na dziewiątą pozycję. Austriak we wtorek triumfował na skoczni normalnej.

Lanisek skoczył 129 m i 128,5 m, gromadząc 262,9 pkt. Drugie miejsce zajął Stefan Embacher. Austriak stracił trzy punkty do zwycięzcy po skokach na 128,5 m i 129 m. Skład podium uzupełnił Słoweniec Domen Prevc, który dwukrotnie skoczył po 129 m.

PAP