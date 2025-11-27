"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Julia Szeremeta vs Natalia Bukowiecka. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.



Bohaterkami następnego z nich są bokserka Julia Szeremeta oraz lekkoatletka Natalia Bukowiecka. Wybierz swoją faworytkę i weź udział w ankiecie!



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025 Julia Szeremeta kontra Natalia Bukowiecka - kto powinien awansować do kolejnej fazy?



Julia Szeremeta na MŚ w boksie jedynie otarła się o złoty medal, ale mimo to rok 2025 w jej wykonaniu można bez wątpienia uznać za wyjątkowo udany. W walce o złoto w kat. do 57 kg przegrała przez niejednogłośną decyzję sędziów z Jaismine Lamborią z Indii, kończąc turniej ze srebrem. Ponadto w maju srebrna medalistka IO w Paryżu zaprezentowała się ze świetnej strony w Memoriale Feliksa Stamma 2025, gdzie triumfowała, pokonując Chumorabonu Mamajonową, co potwierdziło jej wysoką formę w tym sezonie. Nie ulega wątpliwości, że pozycjonuje się ona jako jedna z najważniejszych postaci polskiego kobiecego boksu, z powiększającym się dorobkiem medalowym i pokaźną listą zwycięstw w 2025 r.



Natalia Bukowiecka - od 2022 roku najlepsza polska sprinterka kończyła sezon z indywidualnym medalem wielkiej imprezy: była wicemistrzynią (2022) i mistrzynią Europy (2024), wicemistrzynią świata (2023), brązową medalistką olimpijską (2024). W tym roku ta seria została przerwana, choć przecież dzięki fantastycznej postawie Natalii Polska mogła świętować drużynowe wicemistrzostwo Europy. W hali podopieczna trenera Marka Rożeja też pewnie świętowałaby medal w Apeldoorn, gdyby nie kontuzja, która ostatecznie przerwała starty pod dachem. A latem też długo był niepokój, co do formy Bukowieckiej w MŚ w Tokio. Ta przyszła jednak w odpowiednim czasie - Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w galaktycznym finale na 400 m, że świetnym czasem (49,27s). W sztafecie mieszanej do podium zabrakło 0,02 s.



