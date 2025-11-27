Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano, czyli czas na piąte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Jagiellonia - Rayo w LKE?
Piłkarze Jagiellonii Białystok przed meczem Ligi Konferencji
Czas na kolejny mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Adriana Siemieńca mierzyli się z maltańskim Hamrun, francuskim Strasbourgiem, czeską Spartą Praga i fińskim KuPS.
W piątej kolejce Jaga zmierzy się z hiszpańskim Rayo.
Jagiellonia - Rayo. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Jagiellonia - Rayo w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Jagiellonia - Rayo to 18.45.