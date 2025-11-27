Płocczanie przez wiele lat nie mogli pokonać mistrza Francji. Była to jedna z niewielu drużyn, która miała na koncie same zwycięstwa z płocką ekipą. Do końca 2024 roku oba zespoły rozegrały dziewięć spotkań i wszystkie padły łupem paryżan. Ta passa zakończyła się w 2025 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Trudny mecz polskiego klubu w Lidze Mistrzów! Jest zwycięstwo

W końcówce fazy grupowej LM sezonu 2024/25, Orlen Wisła odrabiała straty odniesione w 2024 roku. Po 10. kolejce, na czele grupy był węgierski Veszprem (16 pkt) i PSG (14 pkt) – żadna z tych drużyn nie awansowała do Final Four, a dalej w tabeli plasowały się: Sporting Lizbona (13), Fuechse Berlin (12), Dinamo Bukareszt (10), Eurofarm Pelister (5) i na siódmym miejscu Orlen Wisła Płock (4 pkt.)

A jednak rok 2025 był znakomity dla "nafciarzy". Najpierw, po raz pierwszy w historii, pokonali PSG 31:28, na dodatek w Paryżu. W 12. kolejce wygrali z Fuechse Berlin 32:17, zaś w przedostatnim spotkaniu fazy zasadniczej, rzutem na taśmę zdobyli komplet punktów w pojedynku z Dinamem w Bukareszcie. Remis w ostatniej kolejce, 29:29 ze Sportingiem, dał płockiej drużynie awans do play off.

W tym sezonie w Lidze Mistrzów występuje już "inna" drużyna. Wisła w ośmiu kolejkach zdobyła 10 pkt i zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy B. Jednym z pokonanych jest PSG. W 6. kolejce w Orlen Arenie płocczanie wygrali 35:32.

W czwartek obie drużyny zmierzą się w pojedynku rewanżowym.

- To będzie niezwykle ważne spotkanie dla obu drużyn. Zarówno my, jak i PSG, dysponujemy zawodnikami najwyższej klasy, dlatego spodziewam się meczu na najwyższym europejskim poziomie. W poprzednim sezonie potrafiliśmy wygrać i oczywiście chcemy to powtórzyć, ale doskonale wiemy, że o wyniku zadecydują drobne detale – powiedział trener Orlen Wisły Xavi Sabate.

Mecz zostanie rozegrany 27 listopada w legendarnej Stade Pierre de Coubertin w Paryżu, tej samej, w której 17 lutego lepsza była Orlen Wisła. O punkty będzie bardzo trudno, a każdy zdobyty będzie na wagę wyższego miejsca w tabeli.

Przed meczem 9. kolejki PSG jest dopiero piąte miejsce w tabeli grupy B, mając na swoim koncie 6 pkt, wywalczonych w ośmiu spotkaniach. Tak kiepskiej pozycji mistrz Francji dawno nie zajmował.

PSG to najlepsza francuska ekipa ostatnich lat i jedna z najlepszych europejskich drużyn, prowadzona od kilku miesięcy przez duński duet Stefan Madsen – Henrik Moellgaard. Luc Steins, Luka Karabatic, Jacob Holm, Yahia Omar, Ferran Sole, Jannick Green, Karl Konan, Mathieu Grebille, Mikkel Loevkvist czy Elohim Prandi znani są doskonale sympatykom tej dyscypliny sportu.

Na tej liście powinien być też Kamil Syprzak, wychowanek płockiego klubu, niestety kontuzjowany. Nie zagrał w Orlen Arenie, prawdopodobnie nie wystąpi też w czwartkowym pojedynku.

- Jedziemy do zespołu, który u siebie zawsze jest piekielnie mocnym przeciwnikiem, co chociażby pokazał ich ostatni mecz z Barceloną, w którym wynik i gra w pierwszej części meczu nie były do końca po ich myśli, a potrafili prawie odwrócić losy spotkania. To świadczy o tym, że są bardzo niebezpieczni, mimo kilku niekorzystnych wyników w tym sezonie. Musimy być bardzo skoncentrowani przez całe 60 minut, jeśli myślimy o pozytywnym rezultacie w tym spotkaniu – powiedział kapitan drużyny Michał Daszek.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

KP, PAP