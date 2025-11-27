Stefan Kraft zdecydował! Rezygnuje z Pucharu Świata

Powodem nieobecności legendarnego już skoczka jest oczekiwanie na narodziny dziecka. Na razie wiadomo, że Austriak nie pojawi się w Ruce. Nie jest jednak pewne, czy opuści również konkursy w Wiśle, które odbędą się w dniach 5-7 grudnia.

"Powód jest oczywisty... Dziecko jest w drodze. Stefan, życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i zdrowia" - napisano na profilu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) w mediach społecznościowych.

Według zagranicznych mediów, bobas ma przyjść na świat na przełomie listopada i grudnia.

Kraft wygrał konkurs na skoczni normalnej w Falun. Aktualny mistrz świata w lotach obecnie jest wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ w skokach. Wiadomo jednak, że - ze względu na rezygnację - pozycji tej nie utrzyma.

Austriacki zawodnik to drużynowy złoty medalista olimpijski z Pekinu (2022), trzykrotny mistrz świata (dwukrotnie w 2017, raz w 2021) oraz mistrz świata w lotach (2024). W dorobku ma również trzy Kryształowe Kule za zwycięstwa w klasyfikacji generalnej PŚ.

