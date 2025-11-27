Stefan Kraft zdecydował! Rezygnuje z Pucharu Świata
Stefan Kraft wycofał się z rywalizacji w Pucharze Świata. Austriacki skoczek poinformował, że nie pojawi się przynajmniej na kolejnych dwóch konkursach. Istnieje jednak możliwość, że jego absencja potrwa jeszcze dłużej.
Powodem nieobecności legendarnego już skoczka jest oczekiwanie na narodziny dziecka. Na razie wiadomo, że Austriak nie pojawi się w Ruce. Nie jest jednak pewne, czy opuści również konkursy w Wiśle, które odbędą się w dniach 5-7 grudnia.
"Powód jest oczywisty... Dziecko jest w drodze. Stefan, życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i zdrowia" - napisano na profilu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) w mediach społecznościowych.
Według zagranicznych mediów, bobas ma przyjść na świat na przełomie listopada i grudnia.
Kraft wygrał konkurs na skoczni normalnej w Falun. Aktualny mistrz świata w lotach obecnie jest wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ w skokach. Wiadomo jednak, że - ze względu na rezygnację - pozycji tej nie utrzyma.
Austriacki zawodnik to drużynowy złoty medalista olimpijski z Pekinu (2022), trzykrotny mistrz świata (dwukrotnie w 2017, raz w 2021) oraz mistrz świata w lotach (2024). W dorobku ma również trzy Kryształowe Kule za zwycięstwa w klasyfikacji generalnej PŚ.