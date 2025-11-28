Polska - Słowenia. Relacja live i wynik na żywo
W piątek piłkarki reprezentacji Polski zmierzą się na stadionie w Gdańsku w meczu towarzyskim z reprezentacją Słowenii. Dla Biało-Czerwonych będzie to pierwsze spotkanie w trakcie listopadowo-grudniowego zgrupowania. Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Słowenia na Polsatsport.pl od godziny 17:45.
Podopieczne Niny Patalon ponownie, tak jak w przypadku zremisowanego meczu z Holenderkami, zagrają przed gdańską publicznością. Ostatnie zgrupowanie Biało-Czerwone kończyły w dobrych nastrojach. Po remisie z "Oranje" nasze reprezentantki pokonały na wyjeździe Walijki 5:2. W tamtych spotkaniach zabrakło napastniczki Barcelony - Ewy Pajor. Kluczowa zawodniczka naszej kadry leczyła wtedy uraz. Teraz, gdy jest już zdrowa, z pewnością pomoże reprezentacji.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek wyróżniona. Powalczy o duży prestiż. Wraz z nią jest inna Polka
Dla Polek będą to ostatnie mecze sparingowe przed zbliżającymi się eliminacjami mistrzostw świata. Nasze reprezentantki w Dywizji A Ligi Narodów rywalizować będą z Francuzkami, Holenderkami i Irlandkami. Zwycięzca grupy bezpośrednio awansuje na mundial, a reszta ekip powalczyć będzie musiała w barażach.
Kadra Słowenii nie notuje tak dobrych wyników jak Biało-Czerwone. Ostatni mecz towarzyski przegrała z Serbią 2:4. Słowenek zabrakło na poprzednich mistrzostwach Europy, na których Polki zajęły trzecie miejsce w grupie, jednocześnie wygrywając swój pierwszy mecz w historii tego czempionatu.
Relacja live i wynik na żywo z meczu towarzyskiego Polska - Słowenia kobiet od godziny 17:45 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl