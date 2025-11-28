Podopieczne Niny Patalon ponownie, tak jak w przypadku zremisowanego meczu z Holenderkami, zagrają przed gdańską publicznością. Ostatnie zgrupowanie Biało-Czerwone kończyły w dobrych nastrojach. Po remisie z "Oranje" nasze reprezentantki pokonały na wyjeździe Walijki 5:2. W tamtych spotkaniach zabrakło napastniczki Barcelony - Ewy Pajor. Kluczowa zawodniczka naszej kadry leczyła wtedy uraz. Teraz, gdy jest już zdrowa, z pewnością pomoże reprezentacji.





Dla Polek będą to ostatnie mecze sparingowe przed zbliżającymi się eliminacjami mistrzostw świata. Nasze reprezentantki w Dywizji A Ligi Narodów rywalizować będą z Francuzkami, Holenderkami i Irlandkami. Zwycięzca grupy bezpośrednio awansuje na mundial, a reszta ekip powalczyć będzie musiała w barażach.





Kadra Słowenii nie notuje tak dobrych wyników jak Biało-Czerwone. Ostatni mecz towarzyski przegrała z Serbią 2:4. Słowenek zabrakło na poprzednich mistrzostwach Europy, na których Polki zajęły trzecie miejsce w grupie, jednocześnie wygrywając swój pierwszy mecz w historii tego czempionatu.





Relacja live i wynik na żywo z meczu towarzyskiego Polska - Słowenia kobiet od godziny 17:45 na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport