Liga Mistrzyń siatkarek: Transmisje TV i stream online 2. kolejki. Gdzie oglądać mecze?

Dwadzieścia drużyn wystartowało w obecnej edycji Ligi Mistrzyń. Uczestników podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.





W pierwszej kolejce polskie kluby rywalizowały na własnym terenie. Zwycięstwo odniosły tylko siatkarki Developresu Rzeszów, które w grupie E pokonały bułgarską Maricę Płowdiw 3:1. Porażki poniosły natomiast dwie ekipy z Łodzi. W grupie B PGE Budowlani przegrały z włoską drużyną Igor Gorgonzola Novara 1:3. W grupie D ŁKS Commercecon przegrał 1:3 z ekipą Dresdner SC z Niemiec.

W drugiej serii drużyny z Polski rozegrają swoje spotkania na wyjazdach. ŁKS Commercecon wybierze się do Ankary, gdzie zagra z Zeren SK. Turecka drużyna sprawiła na inaugurację sporo problemów A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. W stolicy Portugalii zaprezentują się siatkarki PGE Budowlanych, które zmierzą się z Benfiką. DevelopRes zagra we Francji z ekipą Levallois Paris Saint-Cloud.

Gdzie oglądać drugą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów 2. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2025-12-02: CS Volei Alba Blaj – VakifBank Stambuł (wtorek, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-12-02: Marica Płowdiw – SSC Palmberg Schwerin (wtorek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2025-12-02: Dresdner SC – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (wtorek, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-12-02: Olympiakos Pireus – Eczacibasi Dynavit Stambuł (wtorek, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Premium 2)



2025-12-03: Zeren SK – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-12-03: SL Benfica Lizbona – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-12-03: OK Zeleznicar Lajkovac – Numia Vero Volley Milano (środa, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2025-12-03: Volero Le Cannet – Savino Del Bene Scandicci (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1)



2025-12-04: Igor Gorgonzola Novara – Fenerbahce Medicana Stambuł (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-12-04: Levallois Paris Saint-Cloud – DevelopRes Rzeszów (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2).

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE