Polacy daleko od podium w zawodach PŚ. Wygrali Francuzi

Zimowe

Polska sztafeta mieszana w składzie Jan Guńka, Konrad Badacz, Anna Nędza-Kubiniec i Kamila Żuk zajęła 17. miejsce w zawodach Pucharu Świata w biathlonie w szwedzkim Oestersund. Wygrali Francuzi przed Włochami i Norwegami.

Biathlonista w czerwonym stroju narciarskim z karabinem na plecach stoi na ośnieżonej trasie.
fot: PAP
Członek polskiej sztafety mieszanej - Jan Guńka

Guńka uniknął karnych rund, ale przy dwóch strzelaniach dobrał pięć nabojów, co kosztowało go wiele czasu. Badacz strzelał bezbłędnie na leżąco, lecz na stojąco wykorzystał trzy dodatkowe naboje. Nedza-Kubiniec skorzystała z czterech doładowań, podobnie jak Żuk. Polacy pomimo braku karnych rund stracili do zwycięzców pięć minut i 1,8 sekundy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polki na 14. miejscu w Innsbrucku

 

Francuzi Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet i Lou Jeanmonnot triumfowali z przewagą 25,2 sekundy nad włoską sztafetą w składzie Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer i Lisa Vitozzi. Norwegowie Endre Stroemsheim, Johan-Olav Botn, Karoline Knotten i Ingrid Landmark Tandrevold zajęli trzecie miejsce i byli wolniejsi od Francuzów o ponad minutę. Tuż za podium uplasowali się Finowie.

 

Zawody Pucharu Świata w Oestersund potrwają do 7 grudnia. We wtorek odbędzie się bieg indywidualny kobiet na 15 km, a w środę mężczyzn na 20 km.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANNA NĘDZA-KUBINIECBIATHLONJAN GUŃKAKAMILA ŻUKKONRAD BADACZPUCHAR ŚWIATA W BIATHLONIEPUCHAR ŚWIATA W OESTERSUNDREPREZENTACJA POLSKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konrad Stych: Dla nas to był największy turniej w życiu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 