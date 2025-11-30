Polacy daleko od podium w zawodach PŚ. Wygrali Francuzi

Guńka uniknął karnych rund, ale przy dwóch strzelaniach dobrał pięć nabojów, co kosztowało go wiele czasu. Badacz strzelał bezbłędnie na leżąco, lecz na stojąco wykorzystał trzy dodatkowe naboje. Nedza-Kubiniec skorzystała z czterech doładowań, podobnie jak Żuk. Polacy pomimo braku karnych rund stracili do zwycięzców pięć minut i 1,8 sekundy.

Francuzi Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet i Lou Jeanmonnot triumfowali z przewagą 25,2 sekundy nad włoską sztafetą w składzie Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer i Lisa Vitozzi. Norwegowie Endre Stroemsheim, Johan-Olav Botn, Karoline Knotten i Ingrid Landmark Tandrevold zajęli trzecie miejsce i byli wolniejsi od Francuzów o ponad minutę. Tuż za podium uplasowali się Finowie.

Zawody Pucharu Świata w Oestersund potrwają do 7 grudnia. We wtorek odbędzie się bieg indywidualny kobiet na 15 km, a w środę mężczyzn na 20 km.

PAP