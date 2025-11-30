Polacy daleko od podium w zawodach PŚ. Wygrali Francuzi
Polska sztafeta mieszana w składzie Jan Guńka, Konrad Badacz, Anna Nędza-Kubiniec i Kamila Żuk zajęła 17. miejsce w zawodach Pucharu Świata w biathlonie w szwedzkim Oestersund. Wygrali Francuzi przed Włochami i Norwegami.
Guńka uniknął karnych rund, ale przy dwóch strzelaniach dobrał pięć nabojów, co kosztowało go wiele czasu. Badacz strzelał bezbłędnie na leżąco, lecz na stojąco wykorzystał trzy dodatkowe naboje. Nedza-Kubiniec skorzystała z czterech doładowań, podobnie jak Żuk. Polacy pomimo braku karnych rund stracili do zwycięzców pięć minut i 1,8 sekundy.
Francuzi Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet i Lou Jeanmonnot triumfowali z przewagą 25,2 sekundy nad włoską sztafetą w składzie Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer i Lisa Vitozzi. Norwegowie Endre Stroemsheim, Johan-Olav Botn, Karoline Knotten i Ingrid Landmark Tandrevold zajęli trzecie miejsce i byli wolniejsi od Francuzów o ponad minutę. Tuż za podium uplasowali się Finowie.
Zawody Pucharu Świata w Oestersund potrwają do 7 grudnia. We wtorek odbędzie się bieg indywidualny kobiet na 15 km, a w środę mężczyzn na 20 km.