Polsat Sport Talk - 01.12. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Gdzie oglądać Polsat Sport Talk?
Gospodarzem poniedziałkowego programu będzie Marcin Lepa. Ugości on w studiu Łukasza Szeligę, prezesa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.
Tematem rozmowy z będzie sport paralimpijski, jego wpływ na społeczeństwo i pomysły na dalszy rozwój. Dowiemy się też, jaki jest stan przygotowań naszych sportowców do Igrzysk Paralimpijskich, które odbędą się marcu w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 1 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.
