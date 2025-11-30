Polsat Sport Talk - 01.12. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńInne

Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat Sport Talk na tle dwóch pustych krzeseł i mikrofonu.
fot. Polsat Sport
Gdzie oglądać Polsat Sport Talk?

Gospodarzem poniedziałkowego programu będzie Marcin Lepa. Ugości on w studiu Łukasza Szeligę, prezesa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.


Tematem rozmowy z będzie sport paralimpijski, jego wpływ na społeczeństwo i pomysły na dalszy rozwój. Dowiemy się też, jaki jest stan przygotowań naszych sportowców do Igrzysk Paralimpijskich, które odbędą się marcu w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. 


Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 1 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

INNEPOZOSTAŁE
