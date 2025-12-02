Gdzie obejrzeć mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie?

Oba zespoły w ostatniej serii gier musiały przełknąć gorycz porażki. Bardziej dotkliwą poniosła Skra Bełchatów, która wróciła z pustymi rękami z Rzeszowa. Mimo że spotkanie miało być hitem kolejki, rozstrzygnęło się w trzech setach, a w ostatnim z nich bełchatowianie przegrali do 14. Co więcej, Skra przegrała pierwszy raz od sześciu spotkań.

ZOBACZ TAKŻE: Łukasz Żygadło zdradził kulisy zatrudnienia nowego trenera. "Rozmowa była krótka"

Liderzy tabeli z Zawiercia przywieźli z Gdańska tylko jedno "oczko" po porażce w tie-braku z Treflem. I tak nie skończyło się źle, bowiem gospodarze prowadzili już 2:1 w setach i istniała szansa, że mecz zakończy się bez podziału punktów.



Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego w 11 meczach zgromadzili 24 punkty. Bełchatowianie z kolei po ośmiu spotkaniach mają na koncie 18 "oczek".

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport