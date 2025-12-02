Ronnie O'Sullivan - Zhou Yuelong. Relacja live i wynik na żywo
Ronnie O'Sullivan - Zhou Yuelong to spotkanie w ramach snookerowego turnieju UK Championship. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
We wtorek w UK Championship do gry wkracza legendarny Ronnie O'Sullivan. Pierwszym rywalem Anglika będzie Chińczyk Zhou Yuelong.
ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata
"The Rocket" to ośmiokrotny triumfator UK Championship. Po raz ostatni triumfował w 2023 roku, pokonując w finale innego Chińczyka, Ding Junhuia.
Jak tym razem w UK Championship poradzi sobie O'Sullivan?
Tytułu w UK Championship broni Judd Trump.
