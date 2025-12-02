Ronnie O'Sullivan - Zhou Yuelong. Relacja live i wynik na żywo

Bartłomiej SzulgaInne

Ronnie O'Sullivan - Zhou Yuelong to spotkanie w ramach snookerowego turnieju UK Championship. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

We wtorek w UK Championship do gry wkracza legendarny Ronnie O'Sullivan. Pierwszym rywalem Anglika będzie Chińczyk Zhou Yuelong.

 

ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata

 

"The Rocket" to ośmiokrotny triumfator UK Championship. Po raz ostatni triumfował w 2023 roku, pokonując w finale innego Chińczyka, Ding Junhuia.

 

Jak tym razem w UK Championship poradzi sobie O'Sullivan?

 

Tytułu w UK Championship broni Judd Trump.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ronnie O'Sullivan - Zhou Yuelong na Polsatsport.pl.

