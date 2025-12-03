SL Benfica i PGE Budowlani Łódź to kluby, które rywalizują w obecnym sezonie w grupie B siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Obie ekipy w pierwszej kolejce doznały porażek w starciach z wyżej notowanymi drużynami.

Zobacz także: To one rządzą w Łodzi! Siatkarskie derby rozstrzygnięte w trzech setach

Siatkarki z Portugalii awansowały do fazy grupowej Ligi Mistrzyń z kwalifikacji. W pierwszym spotkaniu przegrały na wyjeździe w Turcji z Fenerbahce Medicana Stambuł 0:3. PGE Budowlani na inaugurację zagrały u siebie z włoską ekipą Igor Gorgonzola Novara 1:3. Łodzianki wygrały premierową osłonę, ale w kolejnych górą były faworytki.

W Lidze Mistrzyń siatkarek w sezonie 2025/2026 wystartowało dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają zwycięzcy grup. Zespoły z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe zespoły z trzecich miejsc zagrają w Pucharze CEV.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Benfica Lizbona – PGE Budowlani Łódź w środę 3 grudnia o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.