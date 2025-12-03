Za nami dopiero 14 kolejek La Liga, a Real i Barcelona już na początku grudnia zagrają awansem swoje mecze 19. serii gier. Królewskich czeka wyjazdowe starcie z Athletikiem Bilbao.

Real po wygranej w El Clasico pod koniec października miał wszystkie karty w swoich rękach. Madrytczycy kilka dni później wygrali jeszcze ligowe spotkanie z Valencią 4:0 i nagle maszyna Xabiego Alonso się zacięła. W kolejnych trzech ligowych meczach Królewscy zanotowali trzy remisy. Drużynę ze stolicy zatrzymywali ligowi średniacy - Rayo Vallecano, Elche oraz Girona. Wpadki sprawiły, że Real spadł w tabeli La Liga na 2. miejsce - za Barcelonę.

W ramach 19. kolejki przeciwnikiem ekipy z Madrytu będzie Athletic, który zajmuje aktualnie 8. lokatę w ligowej tabeli. Zespół z Kraju Basków gra w kratkę, a ostatnie dwa mecze rozegrał na wyjeździe. Najpierw Athletic przegrał z Barceloną, a kilka dni temu triumfował w starciu z Levante 2:0. Teraz piłkarze z Bilbao wracają na własny stadion, gdzie w tym sezonie La Liga wywalczyli na razie 13 punktów.