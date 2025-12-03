Polski klub gra dalej w europejskich pucharach! Już w trakcie wszystko było jasne

Radomka od początku spotkania w Ołomuńcu kontrolowała wydarzenia na boisku. Podopieczne trenera Jakuba Głuszaka grały spokojnie i pewnie, prym w ofensywie wiodły Weronika Szlagowska i Szwajcarka Julie Lengweiler. Zawodniczki z Polski dominowały nad rywalkami głównie w bloku. Po dwóch partiach miały siedem punktowych bloków, a gospodynie - jeden.

Po dwóch pewnie wygranych setach i zapewnieniu sobie awansu do 1/8 finału, trener Głuszak praktycznie całkowicie zmienił skład na boisku, dając możliwość gry rezerwowym. Miały one początkowo trochę problemów, by przełamać siatkarki z Ołomuńca, jednak w połowie partii opanowały sytuację i przejęły kontrolę na boisku.

Najwięcej punktów dla polskiej ekipy zdobyła atakująca Monika Gałkowska - 14.

Rywalkami radomianek w 1/8 finału będą zwyciężczynie rywalizacji chorwackiego Mladost Zagrzeb i Janta Volej Kisela Voda z Macedonii Północnej.

VK UP Ołomuniec - Moya Radomka Radom 0:3 (15:25, 13:25, 20:25)

Pierwszy mecz: Moya Radomka Radom - VK UP Ołomuniec 3:0

Awans: Moya Radomka Radom

BS, PAP