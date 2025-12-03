Polski klub gra dalej w europejskich pucharach! Już w trakcie wszystko było jasne
Siatkarki Moya Radomka Radom pokonały na wyjeździe VK UP Ołomuniec 3:0 (25:15, 25:13, 25:20) w rewanżowym meczu 1/16 finału Pucharu CEV. Polski zespół zwyciężył w pierwszym spotkaniu 3:0, więc z awansu do 1/8 finału mógł cieszyć się już po dwóch wygranych setach w Czechach.
Radomka od początku spotkania w Ołomuńcu kontrolowała wydarzenia na boisku. Podopieczne trenera Jakuba Głuszaka grały spokojnie i pewnie, prym w ofensywie wiodły Weronika Szlagowska i Szwajcarka Julie Lengweiler. Zawodniczki z Polski dominowały nad rywalkami głównie w bloku. Po dwóch partiach miały siedem punktowych bloków, a gospodynie - jeden.
ZOBACZ TAKŻE: To one rządzą w Łodzi! Siatkarskie derby rozstrzygnięte w trzech setach
Po dwóch pewnie wygranych setach i zapewnieniu sobie awansu do 1/8 finału, trener Głuszak praktycznie całkowicie zmienił skład na boisku, dając możliwość gry rezerwowym. Miały one początkowo trochę problemów, by przełamać siatkarki z Ołomuńca, jednak w połowie partii opanowały sytuację i przejęły kontrolę na boisku.
Najwięcej punktów dla polskiej ekipy zdobyła atakująca Monika Gałkowska - 14.
Rywalkami radomianek w 1/8 finału będą zwyciężczynie rywalizacji chorwackiego Mladost Zagrzeb i Janta Volej Kisela Voda z Macedonii Północnej.
VK UP Ołomuniec - Moya Radomka Radom 0:3 (15:25, 13:25, 20:25)
Pierwszy mecz: Moya Radomka Radom - VK UP Ołomuniec 3:0
Awans: Moya Radomka Radom