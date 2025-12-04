Mistrzynie Polski rozpoczęły rywalizację w fazie grupowej prestiżowych rozgrywek od pokonania Maricy Płowdiw 3:1. Kolejnymi rywalkami zespołu ze stolicy województwa podkarpackiego będą z kolei mistrzynie Francji - Paris Saint Cloud, które w pierwszej kolejce uległy SSC Palmberg Schwerin 1:3.

Bezpośredni awans do ćwierćfinału LM uzyskają zwycięzcy pięciu grup. Ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe zespoły, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Relacja live i wynik na żywo meczu Paris Saint Cloud - DevelopRes Rzeszów we czwartek 4 grudnia od godz. 19:45.