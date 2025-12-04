PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

W czwartkowym spotkaniu ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się dwie niespodzianki sezonu. Trzecia w tabeli Wisła Płock podejmie szóstą Cracovię.

Pierwotnie mecz miał odbyć się 13 września, ale ze względu na obfite opady deszczu zdecydowano o odwołaniu spotkania i przeniesienia go na późniejszy termin.

Podopieczni Mariusza Misiury dzielnie utrzymują się w czubie tabeli. Jeśli odnieśliby dzisiaj zwycięstwo to, przynajmniej na moment, zostaliby liderem Ekstraklasy. Drużyna z Mazowsza ostatnią porażkę w lidze odniosła jeszcze we wrześniu, gdy przegrała 0:1 z Jagiellonią Białystok. O pewnej zadyszce może mówić Cracovia. Drużyna Luka Elsnera po świetnym początku spuściła z tonu i aktualnie walczy o powrót do ścisłej czołówki ligi.

Spotkanie będzie trzydziestym w historii bezpośrednich starć obu drużyn. Dotychczas nieco lepiej prezentowała się Cracovia, która wygrała dwanaście razy przy jedenastu zwycięstwach Wisły. Podziałem punktów kończyło się sześć spotkań.

Ostatni mecz miał miejsce w maju 2023 roku. Cracovia pokonała wtedy Wisłę 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

JZ, Polsat Sport