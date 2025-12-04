Polak zdziwiony rekordem życiowym. "Nie spodziewałem się"

Rywalizacja na 100 m st. motylkowym to drugi start Michała Chmielewskiego w Lublinie. Wcześniej wziął udział w wyścigu na dystansie o połowę krótszym, ale uzyskał 23. wynik i nie awansował do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Jest medal! Kolejne podium Polaków na ME

Jego rezultat w czwartkowych eliminacjach był drugim najlepszym, przegrał tylko z Francuzem Maxime’em Groussetem. Czas 49,61 to rekord życiowy Polaka, o 0,43 s gorszy od rekordu kraju Marcina Cieślaka z 2020 roku.

- Jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się takiego wyniku. Basen jest bardzo szybki. Zawsze był, a teraz tylko więcej osób może to zobaczyć – powiedział Michał Chmielewski.

21-letni pływak wraz z bratem bliźniakiem Krzysztofem studiuje i trenuje na co dzień na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w USA. Przyzwyczajony do międzynarodowej rywalizacji, po raz pierwszy startuje w dużej imprezie w Polsce.

- Doping na pewno niesie, szczególnie, że na trybunach są rodzice, koledzy, znajomi. Presja jest zawsze, ale nie skupiam się na tym. Nie spodziewałem się, że z tak dobrym wynikiem awansuję do półfinału. Byłem zdziwiony, że tak szybko popłynąłem, więc tym bardziej się cieszę – zaznaczył zawodnik.

W wieczornym półfinale o godz. 20:43 popłynie również Ksawery Masiuk, któremu 50,21 dało piąte miejsce w eliminacjach. Szósty - 50,27 - był Adrian Jaśkiewicz, jednak ze względu na limit zawodników z jednego kraju, którzy mogą zakwalifikować się do półfinału, nie załapał się on do wieczornego wyścigu.

Znakomicie w porannych eliminacjach popłynęła sztafeta 4x50 st. dowolnym. Czasem 1.29,27 Polacy byli najlepsi w stawce i pobili rekord kraju. Finał z ich udziałem zaplanowano na godz. 20:57.

Wcześniej zaplanowano m.in. półfinał 100 m st. grzbietowym, do którego awansował Aleksander Styś - 51,28, co dało mu 16. miejsce. Odpadł 20. Aleksander Sienkiewicz – 51,72.

Wśród kobiet w tej samej konkurencji w półfinale popłynie Adela Piskorska. Zawodniczka AZS UMCS Lublin była 12. w eliminacjach - 58,91.

Do półfinału na 100 m st. motylkowym nie zdołała awansować Julia Maik. Rezultat 59,41 dał jej 20. lokatę. Dawid Wiekiera nie przeszedł natomiast eliminacji na 200 m st. klasycznym; zajął 23. miejsce czasem 2.06,99.

W eliminacjach na 800 m st. dowolnym odpadła Klaudia Tarasiewicz. Czas 8.31,58 dał jej 14. miejsce.

Wieczorem w finale popłynie m.in. Kamil Sieradzki na 200 m st. dowolnym. Start zaplanowano na godz. 20:27.

KP, PAP