Polska - Argentyna. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski zanotowała w pierwszej fazie grupowej dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Polki najpierw zwyciężyły z Chinami 36:20, a następnie z Tunezją 29:26. W ostatnim spotkaniu nasze szczypiornistki rywalizowały o pierwsze miejsce z Francją, ale "dostały" od mistrzyń świata srogi łomot, przegrywając 28:42.

Polki zajęły ostatecznie 2. miejsce w grupie F, za plecami Trójkolorowych, a do kolejnej rundy "zabrały" 2 punkty za wygraną z Tunezyjkami. W fazie zasadniczej los połączył nas z drużynami, które zajęły trzy pierwsze miejsca w grupie E - z Holandią (4 punkty), Austrią (2) oraz Argentyną (0).

To właśnie najsłabsze z tej trójki Argentynki będą rywalkami naszej kadry w pierwszym spotkaniu rundy zasadniczej, które odbędzie się 4 grudnia. Wicemistrzynie Ameryki Południowej przegrały w 1. rundzie z Holandią (25:32) i Austrią (23:27) i zanotowały zwycięstwo z Egiptem (27:14).

Polki zagrają z Argentyną w nieco odmienionym składzie. Po zakończeniu fazy grupowej selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad zdecydował o dokonaniu jednej zmiany. Roszada dotyczy środkowych rozgrywających – Joannę Granicką zastąpi Magdalena Drażyk, która na co dzień występuje w barwach KPR Gminy Kobierzyce.

Mecze rundy głównej MŚ 2025 będą odbywać się w hali Rotterdam Ahoy w Rotterdamie.

Początek spotkania 4 grudnia o 15:30. Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Argentyna na Polsatsport.pl.

Polsat Sport