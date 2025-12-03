Bramkarz zakończył karierę w reprezentacji Polski. "Myślałem od ponad roku"

W związku ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy w piłce ręcznej, selekcjoner reprezentacji Polski Jota Gonzalez ogłosił szeroką, 35-osobową kadrę na ten turniej. W grupie powołanych osób zabrakło etatowego kadrowicza w ostatnich latach Adama Morawskiego. Okazuje się, że bramkarz Industrii Kielce podjął szokującą decyzję o zakończeniu kariery.

- Zdecydowałem, że mój czas w reprezentacji Polski dobiegł końca. Myślałem o tej decyzji od ponad roku. Jest to decyzja, której potrzebuję w tym momencie mojej kariery. Chciałbym podziękować wszystkim kolegom, z którym mogłem grać w reprezentacji przez ten długi okres, ale też wszystkim trenerom, członkom sztabów szkoleniowych oraz każdemu kibicowi, który wspierał i wspiera reprezentację Polski. Gra z orzełkiem na piersi zawsze była dla mnie wielką dumą i zaszczytem. Będę zawsze trzymał kciuki za polską drużynę i życzę chłopakom powodzenia na najbliższych mistrzostwach Europy i w dalszej przyszłości - brzmi oświadczenie bramkarza na oficjalnej stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Morawski w kadrze zadebiutował w 2013 roku. Do dzisiaj zagrał w 93 spotkaniach, w których zdobył siedem bramek. Ostatnim meczem bramkarza był występ w meczu towarzyskim z Czechami w październiku 2025 roku.

Mistrzostwa Europy Mężczyzn 2026 odbędą się w dniach od 15 stycznia do 1 lutego roku w Danii, Norwegii i Szwecji. Biało-Czerwoni trafili do Grupy F razem z Węgrami, Islandią i Włochami. Ich mecze odbędą się kolejno w dniach 16 stycznia (20:30), 18 stycznia (18:00) i 20 stycznia (18:00) w szwedzkim Kristianstad.

JZ, Polsat Sport