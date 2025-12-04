Puchar Polski: GKS Katowice - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo
GKS Katowice - Jagiellonia Białystok to spotkanie rozgrywane w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 17:00.
W rywalizacji w 1/8 finału bierze udział 16 zespołów - 10 z PKO BP Ekstraklasy, 3 z Betclic 1 Ligi, jeden z II ligi i dwa z III ligi.
Zwycięzcy rywalizacji w ośmiu parach awansują do ćwierćfinału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych. Co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.
Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.
