Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA. Czterech kolejnych w marcu wyłonią europejskie baraże, a dwóch pozostałych - międzykontynentalne, które zaplanowano w Meksyku, także w marcu. Te drużyny zostaną umieszczone podczas losowania, które wyłoni 12 czterozespołowych grup, w najniższym koszyku. Wśród nich jest również reprezentacja Polski.

Losowanie grup MŚ 2026. Zasady

Najpierw rozlosowane zostaną wszystkie drużyny z koszyka pierwszego do grup od A do L. Następnie - na podobnej zasadzie - koszyki drugi, trzeci i czwarty.

W koszyku 1 Kanada, Meksyk i USA, jako gospodarze, zostaną oznaczone piłkami w różnych kolorach, a po losowaniu zostaną przypisane do pozycji A1 (Meksyk – piłka zielona), B1 (Kanada – piłka czerwona) i D1 (USA – piłka niebieska).

Zasadniczo w żadnej grupie nie może znaleźć się więcej niż jedna drużyna z tej samej konfederacji, ale z wyjątkiem strefy UEFA, która jest reprezentowana przez 16 ekip. Ponadto każda grupa musi mieć co najmniej jedną, lecz nie więcej niż dwie europejskie drużyny.

Losowanie grup MŚ 2026. Polska delegacja na miejscu

Ceremonia losowania grup MŚ 2026 odbywa się w Waszyngtonie. Do stolicy Stanów Zjednoczonych udała się delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na miejscu są: prezes Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski, selekcjoner Jan Urban, team menedżer kadry narodowej Łukasz Gawrjołek oraz jej rzecznik prasowy Emil Kopański.

Losowanie grup MŚ 2026. Podział na koszyki

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, sześciu zwycięzców europejskich i interkontynentalnych baraży (w tym potencjalnie Polska)

Losowanie grup MŚ 2026. Wyniki losowania na żywo i relacja live

Gdzie śledzić wyniki losowania grup MŚ 2026 na żywo? Gdzie relacja live z losowania MŚ 2026? Te pytania zadają sobie kibice piłki nożnej. Odpowiedź poniżej.

Wyniki losowania MŚ 2026 na żywo można śledzić na Polsatsport.pl. Początek ceremonii o godzinie 18:00.