Losowanie grup MŚ 2026: Relacja live i wyniki losowania na żywo online
Losowanie grup MŚ 2026 zaplanowano na piątek 5 grudnia. Relację live i wyniki losowania MŚ 2026 na żywo można śledzić na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.
Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA. Czterech kolejnych w marcu wyłonią europejskie baraże, a dwóch pozostałych - międzykontynentalne, które zaplanowano w Meksyku, także w marcu. Te drużyny zostaną umieszczone podczas losowania, które wyłoni 12 czterozespołowych grup, w najniższym koszyku. Wśród nich jest również reprezentacja Polski.
Losowanie grup MŚ 2026. Zasady
Najpierw rozlosowane zostaną wszystkie drużyny z koszyka pierwszego do grup od A do L. Następnie - na podobnej zasadzie - koszyki drugi, trzeci i czwarty.
W koszyku 1 Kanada, Meksyk i USA, jako gospodarze, zostaną oznaczone piłkami w różnych kolorach, a po losowaniu zostaną przypisane do pozycji A1 (Meksyk – piłka zielona), B1 (Kanada – piłka czerwona) i D1 (USA – piłka niebieska).
Zasadniczo w żadnej grupie nie może znaleźć się więcej niż jedna drużyna z tej samej konfederacji, ale z wyjątkiem strefy UEFA, która jest reprezentowana przez 16 ekip. Ponadto każda grupa musi mieć co najmniej jedną, lecz nie więcej niż dwie europejskie drużyny.
Losowanie grup MŚ 2026. Polska delegacja na miejscu
Ceremonia losowania grup MŚ 2026 odbywa się w Waszyngtonie. Do stolicy Stanów Zjednoczonych udała się delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Na miejscu są: prezes Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski, selekcjoner Jan Urban, team menedżer kadry narodowej Łukasz Gawrjołek oraz jej rzecznik prasowy Emil Kopański.
Losowanie grup MŚ 2026. Podział na koszyki
Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy
Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia
Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA
Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, sześciu zwycięzców europejskich i interkontynentalnych baraży (w tym potencjalnie Polska)
Losowanie grup MŚ 2026. Wyniki losowania na żywo i relacja live
Gdzie śledzić wyniki losowania grup MŚ 2026 na żywo? Gdzie relacja live z losowania MŚ 2026? Te pytania zadają sobie kibice piłki nożnej. Odpowiedź poniżej.
Wyniki losowania MŚ 2026 na żywo można śledzić na Polsatsport.pl. Początek ceremonii o godzinie 18:00.
FIFA ogłosiła, że galę w Waszyngtonie poprowadzą wspólnie supermodelka i osobowość telewizyjna Heidi Klum oraz aktorzy Kevin Hart (również znany komik) i Danny Ramirez. Natomiast na mistrzów ceremonii losowania wyznaczono byłego kapitana reprezentacji Anglii Rio Ferdinanda i wielokrotnie nagradzaną komentatorkę Samanthę Johnson. Losującymi mają być natomiast Wayne Gretzky, Shaquille O’Neal, Tom Brady i Aaron Judge, czyli legendy swoich dyscyplin i lig, odpowiednio: NHL (hokej), NBA (koszykówka), NFL (futbol amerykański) i MLB (baseball).
Tradycyjnie możliwe są oczywiście grupy marzeń lub tzw. grupy śmierci. Polskich kibiców - zakładając sukces w marcowych barażach - ucieszyłaby zapewne grupa np. z Kanadą, Australią i RPA. Natomiast teoretycznie trudno byłoby wyjść z grupy z Brazylią, Marokiem (czwarty zespół poprzedniego mundialu) i rewelacyjną obecnie Norwegią.
Wśród potencjalnych grupowych rywali Polaków na pewno nie będzie innych zwycięzców baraży oraz pozostałych ekip, które znalazły się w czwartym koszyku: Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka, Ghany, Curacao, Haiti i Nowej Zelandii.
Witamy serdecznie w naszej relacji na żywo z losowania grup MŚ 2026. Początek ceremonii o godzinie 18:00. Zostańcie z nami!