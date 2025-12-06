Klasyfikacja PŚ w skokach narciarskich. Które miejsca zajmują Polacy?

Zimowe

Piotr Żyła zajął 14. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, który prowadził po pierwszej serii. Jak wygląda aktualna klasyfikacja PŚ w skokach? Które miejsca zajmują Polacy?

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie trzyma nartę.
fot. PAP
Klasyfikacja PŚ w skokach narciarskich. Które miejsca zajmują Polacy?

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał czwarty w sobotę Słoweniec Anze Lanisek. Jego przewaga nad drugim Prevcem stopniała do 36 pkt. Trzeci, ze stratą 80, jest Kobayashi.

 

Najlepszym z Polaków jest 19. Tomasiak.

Aktualna klasyfikacja PŚ w skokach:

42. Paweł Wąsek (Polska) 7

