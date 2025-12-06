Klasyfikacja PŚ w skokach narciarskich. Które miejsca zajmują Polacy?

Piotr Żyła zajął 14. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, który prowadził po pierwszej serii. Jak wygląda aktualna klasyfikacja PŚ w skokach? Które miejsca zajmują Polacy?