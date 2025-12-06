Najwięcej pole position w F1. Co za dominacja lidera!

Holender Max Verstappen po raz 48. w karierze wygrał kwalifikacje przed Grand Prix Formuły 1. Pod względem liczby wywalczonych pole positions jest piąty w klasyfikacji wszech czasów.

Lewis Hamilton rekordzistą z 104 pole position w historii F1

Rekordzistą pozostaje Brytyjczyk Lewis Hamilton - 104.

 

Jedyny Polak w historii cyklu Robert Kubica pole position wywalczył raz - w 2008 roku w Bahrajnie.

Najwięcej pole position w wyścigach F1:

10. Juan Manuel Fangio (Argentyna) 29 (1950-1958)

