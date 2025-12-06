Polska gra z Holandią na MŚ! Relacja na żywo

Reprezentacja Polski mierzy się z Holandią w piątym meczu podczas mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Holandia na Polsatsport.pl.

Reprezentacja Polski bardzo dobrze spisuje się podczas mistrzostw świata w Niemczech i Holandii. Podczas fazy wstępnej wygrała dwa spotkania - z Chinami oraz Tunezją. I choć potem poległa z Francją, to w pierwszym meczu kolejnego etapu, mimo że przegrywała po pierwszej odsłonie z Argentyną 14:15, to finalnie zwyciężyła 28:25. 

 

Naszymi kolejnymi rywalkami będą gospodynie - Holenderki. Jak dotąd są one niepokonane, wygrały wszystkie spotkanie - zdobywając w nich aż 142 bramki. Jeśli Biało-Czerwone wygrają sobotni mecz, zrównają się z nimi punktami. Obie reprezentacje będą mieć wówczas w dorobku sześć "oczek". W przypadku porażki Holenderki zapewnią sobie awans od ćwierćfinału.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Holandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

