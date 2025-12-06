Potencjalne mecze Polski na MŚ 2026. Kiedy? O której godzinie?

Piłka nożna

W sobotę 6 grudnia poznamy dokładny terminarz mistrzostw świata 2026. Wówczas dowiemy się, kiedy Polska potencjalnie gra swoje mecze na MŚ 2026.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach świętuje bramkę, jeden z nich, z numerem 4 i nazwiskiem KĘDZIORA, jest obejmowany przez drugiego.
fot. Cyfrasport
Przypomnijmy - w piątek 5 grudnia odbyło się losowanie grup mistrzostw świata 2026. Polska potencjalnie trafiła do grupy F - z Holandią, Japonią i Tunezją. Potencjalnie, bo Biało-Czerwoni muszą najpierw przejść baraże, w których półfinale zmierzą się z Albanią.

 

Grupy mistrzostw świata 2026. Kto zagra na MŚ?

 

Turniej rozpocznie się 11 czerwca. W meczu otwarcia Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Faza grupowa potrwa do 27 czerwca, czyli ponad dwa tygodnie.

 

Następnie rozegrane zostaną spotkania 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finału, a także finał i mecz o trzecie miejsce. Mistrzostwa zakończą się 19 lipca. 

W sobotę 6 grudnia poznamy terminarz mistrzostw świata 2026. Wówczas dowiemy się, kiedy potencjalnie Polska rozegra swoje mecze podczas przyszłorocznego mundialu.

BS, Polsat Sport
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
