Puchar Świata w Wiśle: Relacja na żywo

PŚ w Wiśle - 7.12. Relacja live i wyniki na żywo
W niedzielę odbędzie się drugi indywidualny konkurs Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Wiśle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:50.
Biało-Czerwoni na razie nie zachwycają na obiekcie im. Adama Małysza. Piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu przebrnęło tylko pięciu z nich. Odpadł m.in. Stoch. Natomiast w konkursie najwyższe - 14. miejsce - zajął Żyła.
Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc. Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund, a trzecie Japończyk Ryoyu Kobayashi. W klasyfikacji PŚ nadal prowadzi Słoweniec Anze Lanisek.
Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Wiśle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:50.
Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godzinie 14:50.
Witamy w naszej relacji na żywo z drugiego konkursu indywidualnego w ramach Pucharu Świata w Wiśle.