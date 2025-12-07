Puchar Świata w Wiśle: Relacja na żywo

Biało-Czerwoni na razie nie zachwycają na obiekcie im. Adama Małysza. Piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu przebrnęło tylko pięciu z nich. Odpadł m.in. Stoch. Natomiast w konkursie najwyższe - 14. miejsce - zajął Żyła.

Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc. Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund, a trzecie Japończyk Ryoyu Kobayashi. W klasyfikacji PŚ nadal prowadzi Słoweniec Anze Lanisek.

