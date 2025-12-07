PŚ w Wiśle - 7.12. Relacja live i wyniki na żywo

Jakub ŻelepieńZimowe

W niedzielę odbędzie się drugi indywidualny konkurs Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Wiśle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:50.

Skoczek narciarski w kombinezonie USA z różowymi nartami BWT.
fot. PAP
Puchar Świata w Wiśle: Relacja na żywo

Biało-Czerwoni na razie nie zachwycają na obiekcie im. Adama Małysza. Piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu przebrnęło tylko pięciu z nich. Odpadł m.in. Stoch. Natomiast w konkursie najwyższe - 14. miejsce - zajął Żyła.

 

Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc. Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund, a trzecie Japończyk Ryoyu Kobayashi. W klasyfikacji PŚ nadal prowadzi Słoweniec Anze Lanisek.

 

Relacja live i wyniki na żywo PŚ w Wiśle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:50.

Relacja na żywo
Strona odświeża się automatycznie

Biało-Czerwoni na razie nie zachwycają na obiekcie im. Adama Małysza. Piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu przebrnęło tylko pięciu z nich. Odpadł m.in. Stoch. Natomiast w konkursie najwyższe - 14. miejsce - zajął Żyła.

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godzinie 14:50.

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godzinie 14:50. 

Witamy w naszej relacji na żywo z drugiego konkursu indywidualnego w ramach Pucharu Świata w Wiśle. 

