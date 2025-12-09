Polsat Futbol Cast 10.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Tomasz Hajto i Roman Kołtoń zapowiedzą czwartkowe mecze Ligi Konferencji z udziałem polskich drużyn. Kolejne spotkania rozegrają Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa.

Eksperci odniosą się też do sprawy Marka Papszuna, a także podsumują wtorkowe spotkania Ligi Mistrzów.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 9:00.