Polsat Futbol Cast 10.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?
Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 9:00.
Tomasz Hajto i Roman Kołtoń zapowiedzą czwartkowe mecze Ligi Konferencji z udziałem polskich drużyn. Kolejne spotkania rozegrają Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa.
Eksperci odniosą się też do sprawy Marka Papszuna, a także podsumują wtorkowe spotkania Ligi Mistrzów.
