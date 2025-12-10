Można śmiało powiedzieć, że drużyna z Warszawy zmaga się z poważnym dołkiem formy. W PKO BP Ekstraklasie znajduje się w strefie spadkowej, a w Lidze Konferencji UEFA wciąż pozostaje poza miejscami dającymi choćby szansę gry w barażach o 1/8 finału. Podopieczni Inakiego Astiza jak dotąd zdobyli trzy punkty w europejskim pucharze - wywalczyli je w drugiej kolejce, gdy pokonali Szachtar Donieck 2:1 po dwóch znakomitych trafieniach Rafała Augustyniaka.

Pozostałe mecze w LK warszawianie jednak przegrali. Na inaugurację ulegli obecnemu liderowi tabeli fazy ligowej - Samsunsporowi 0:1, w trzeciej serii gier skapitulowali w wyjazdowym starciu z Celje 1:2, a w poprzedniej kolejce musieli uznać wyższość Sparty Praga, z którą przegrali 0:1.

Najbardziej widoczny jest jednak nieustanny spadek dyspozycji zespołu ze stolicy. Ostatni oficjalny triumf odnieśli pod koniec października - był to wspomniany mecz z Szachtarem. Z kolei poprzednie zwycięstwo ligowe "Wojskowi" zanotowali 28 września, pokonali wtedy Pogoń Szczecin 1:0.

Rywal Legii również nie imponuje formą. Ma na koncie tylko jedno zwycięstwo - w pierwszej kolejce 1:0 z Rijeką - ale do tego dołożył dwa remisy, dzięki czemu jego sytuacja w tabeli jest nieco stabilniejsza.

