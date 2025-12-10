Bezapelacyjnym hitem tej serii gier w Lidze Mistrzów będzie środowy pojedynek Real Madr­­yt - Manchester City. Spotkanie ma szczególne znaczenie dla Xabiego Alonso. Według doniesień madryckich mediów szkoleniowiec "Królewskich" miał utracić poparcie znacznej części szatni, a najbliższe rezultaty mogą odegrać kluczową rolę w kwestii jego przyszłości na tym stanowisku.

W programie kolejki znajdzie się również występ aktualnego lidera rozgrywek - Arsenalu, który zmierzy się z Clubem Brugge. "Kanonierzy" już po wynikach wtorkowych starć swoich najgroźniejszych konkurentów wiedzą, że niezależnie od przebiegu swojego meczu pozostaną na szczycie tabeli.

Swoje kolejne spotkanie w obecnej edycji LM rozegrają także obrońcy trofeum. Paris Saint-Germain zagra na wyjeździe z Athletikiem Bilbao, zespołem, który w ostatni weekend pokonał Atletico Madryt w La Liga. Paryżanie przystąpią do tego meczu po efektownym zwycięstwie 5:0 nad Rennes w Ligue 1.

Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 10.12

Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)

Bramki: Camilo Duran 10; Matheus Silva 47 - Kasper Dolberg 39; Oscar Gloukh 78, 90; Anton Gaaei 83.

Villareal - FC Kopenhaga 2:3 (0:1)

Bramki: Santi Comesana 47, Tanitoluwa Oluwaseyi 56 - Mohamed Elyounoussi 2, Elias Achouri 48, Andreas Cornelius 90.

21:00 - Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

21:00 - Bayer Leverkusen - Newcastle United

21:00 - Benfica - SSC Napoli

21:00 - Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

21:00 - Club Brugge - Arsenal

21:00 - Juventus - Pafos

21:00 - Real Madryt - Manchester City

